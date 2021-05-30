Врач тульского "Арсенала": де Брёйне потребуется длительное восстановление, не меньше месяца

Главный врач тульского "Арсенала" Александр Резепов оценил шансы полузащитника сборной Бельгии Кевина де Брёйне восстановиться после травмы к матчу Евро-2020 Россия - Бельгия.
Фото: Getty Images
- Это тяжелая травма лица, ему потребуется длительное восстановление, не меньше месяца. Если диагноз верный, и у него действительно перелом орбитальной лицевой кости, то вероятность его восстановления к матчу со сборной России крайне низкая, - передает слова Резепова РИА Новости.

Полузащитник сборной Бельгии и "Манчестер Сити" Кевин де Брёйне получил тяжелую травму в столкновении с защитником "Челси" Антонио Рюдигером в финальном матче Лиги чемпионов (0:1). Сборные России и Бельгии сыграют на Евро-2020 12 июня на стадионе "Санкт-Петербург".

Де Брёйне сообщил о переломах, полученных в финале Лиги чемпионов

Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»


Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!

   Опубликовал:
Теги: Сборная России Сборная Бельгии Де Брёйне
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(2)

Последние новости

Вендел: Санкт-Петербург - гостеприимный город, в некоторых аспектах он похож на Рио-де-Жанейро и Лиссабон
Источник: "Челси" близок к покупке защитника киевского "Динамо" Забарного 1
Бывший защитник "Зенита" Бруну Алвеш сообщил об уходе из "Пармы"
Гол Цубера принес Швейцарии победу над США
СМИ: Почеттино сообщил руководству "ПСЖ" о желании покинуть клуб 2
Источник: Агуэро прилетел в Испанию. В ближайшее время он заключит контракт с "Барселоной" 2
Петржела: "Зениту" надо научиться играть в любой группе ЛЧ, тогда уже можно рассуждать о корзинах 5
Отец Еременко: летом мы увидим Романа где-нибудь, но, думаю, не в России 1
Агент: к Исмаэлу есть интерес со стороны клубов РПЛ
Итальянский арбитр Гуида рассудит Польшу и Россию
"Это было непреднамеренно". Рюдигер извинился перед получившим травму Де Брейне
СМИ: нападающим "Краснодара" Онугхой интересуются три немецких клуба 1
Семак: получил удовольствие от матча "Зенит" - "Спартак" в финале первенства России U-14 3
"До свидания! Можно паковать чемоданы!" Боярский - о "Зените" в третьей корзине ЛЧ 19
"Нант" сохранил прописку в Лиге 1 на следующий сезон
Анри будет работать в тренерском штабе сборной Бельгии на Евро-2020 3
"Рубин" начнет подготовку к сезону 15 июня и примет участие в Кубке "Матч Премьер"
"Зенит" U-14 стал чемпионом России, обыграв "Спартак" 19
"Чтобы обыграть такую команду, надо во всех аспектах лучше действовать". Головин высказался о матче со сборной Бельгии
СМИ: ЦСКА ведет переговоры о переходе 21-летнего хавбека "Велеса" Галояна 2
"Тамбов" попрощался с командой и болельщиками 6
Джорджина Родригес: Роналду остается в "Ювентусе"
Тухель и Абрамович впервые встретились только после победы "Челси" в финале Лиги чемпионов
ЦСКА анонсировал переход форварда Заболотного 19
Врач тульского "Арсенала": де Брёйне потребуется длительное восстановление, не меньше месяца 5
"Челси" сейчас одна из лучших команд в мире". Головин высказался о своей дальнейшей карьере 1
"Зенит" саркастически отреагировал на победу "Челси" в Лиге чемпионов 15
"Нормально влился в коллектив". Макаров ответил на вопросы об освоении в сборной России и шансах поехать на Евро
"Первый шаг - выход из группы". Головин рассказал о задачах сборной России на Евро-2020
Де Брёйне сообщил о переломах, полученных в финале Лиги чемпионов 4
Все новости
-