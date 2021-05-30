- Это тяжелая травма лица, ему потребуется длительное восстановление, не меньше месяца. Если диагноз верный, и у него действительно перелом орбитальной лицевой кости, то вероятность его восстановления к матчу со сборной России крайне низкая, - передает слова Резепова РИА Новости.
Полузащитник сборной Бельгии и "Манчестер Сити" Кевин де Брёйне получил тяжелую травму в столкновении с защитником "Челси" Антонио Рюдигером в финальном матче Лиги чемпионов (0:1). Сборные России и Бельгии сыграют на Евро-2020 12 июня на стадионе "Санкт-Петербург".
Де Брёйне сообщил о переломах, полученных в финале Лиги чемпионов
Врач тульского "Арсенала": де Брёйне потребуется длительное восстановление, не меньше месяца
Главный врач тульского "Арсенала" Александр Резепов оценил шансы полузащитника сборной Бельгии Кевина де Брёйне восстановиться после травмы к матчу Евро-2020 Россия - Бельгия.
Фото: Getty Images
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