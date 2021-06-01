Напомним, что накануне сборная России сыграла вничью с командой Польши в товарищеском матче (1:1).
Колосков отметил, что с такой игрой, как против сборной Польши, Россия не имеет шансов на выход из группы. Команде Станислава Черчесова нужно прибавлять перед Евро, заявил почетный президент РФС.
"Поляки были неузнаваемы, очень слабо сыграли. Мы играли лучше, не давали шансов. Но если мы будем играть так, как сегодня, то шансов выйти из группы никаких нет. Польша выглядит намного слабее и Бельгии, и Дании. У нас в группе команды более высокого класса. Нужно прибавлять", - сказал Колосков.
Отметим, что в групповом раунде Евро-2020 сборная России встретится с командами Бельгии, Дании и Финляндии. Турнир начнется 11 июня и будет продолжаться до 11 июля.
Источник: Спорт-Экспресс
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Колосков: если сборная России будет играть так, как против Польши, шансов выйти из группы на Евро нет
Почетный президент РФС Вячеслав Колосков оценил шансы сборной России на выход из группы на чемпионате Европы.
Фото: РИА Новости
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