Мухин, включенный в заявку сборной России на Евро-2020, сообщил, что очень уставал на сборах национальной команды перед турниром. По словам футболиста, он впервые в карьере столкнулся с такими сильными нагрузками.
"Было волнение, что могу не попасть в окончательный состав. Я молодой игрок, опыта не так много. Но я тренируюсь всегда на максимуме. В голове сейчас все мысли о сборной.
Впечатления от работы на сборах перед Евро? У меня действительно впервые такие сильные нагрузки, очень уставал. Похожее было у Семина на сборах. Но здесь нагрузки посильнее", - рассказал Мухин.
Отметим, что 5 июня сборная России встретится в Москве с командой Болгарии в контрольном матче. Чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля.
Источник: Sport24
"Похожее было у Семина на сборах. Но здесь нагрузки посильнее". Мухин - о подготовке сборной России к Евро
Хавбек ЦСКА и сборной России Максим Мухин рассказал о том, как проходит подготовка национальной команды к чемпионату Европы.
Фото: "РБ Спорт"
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