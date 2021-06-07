В России за ношение скандальной формы сборной Украины грозит тюремный срок до 5 лет

Адвокат Игорь Бушманов поделился информацией о том, чем может грозить россиянам ношение формы сборной Украины на чемпионат Европы-2020 на территории Российской Федерации.





Фото: uaf.ua