На игровом комплекте формы национальной команды Украины к Евро-2020 изображены границы государства, включающие в себя полуостров Крым. Более того, на футболках вышит националистический лозунг "Слава Украине — героям слава!"
"Если кто-то наденет эту футболку на территории РФ, то такие действия могут быть расценены как сепаратизм — публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной на нарушение территориальной целостности РФ. Эти действия будут рассмотрены в соответствии со статьей 280.1. УК РФ", - приводит слова адвоката Sport24.
Таким образом, за первичное совершение данного действия россиянин может быть привлечен к административной ответственности. Если правонарушение будет зафиксировано повторно, то наступает уголовная ответственность в виде лишения свободы до четырех лет, при этом срок может быть увеличен до пяти лет в случае использования для противоправного действия СМИ или соцсетей.
В России за ношение скандальной формы сборной Украины грозит тюремный срок до 5 лет
Адвокат Игорь Бушманов поделился информацией о том, чем может грозить россиянам ношение формы сборной Украины на чемпионат Европы-2020 на территории Российской Федерации.
Фото: uaf.ua
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!