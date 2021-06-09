"Министерство и Российский футбольный союз ставят такую задачу – выход в следующую стадию турнира.
Настрой боевой и оптимистичный, больших проблем со здоровьем в команде нет, это самое главное.
Все переживаем и ждем начала Евро, надеемся на прохождение в следующую стадию турнира", - приводит слова Матыцина ТАСС.
Напомним, что Евро-2020 пройдет в 11 городах Европы с 11 июня по 11 июля. В России турнир примет Санкт-Петербург. Национальная команда под руководством Станислава Черчесова на групповой стадии чемпионата Европы сразится против Бельгии, Дании и Финляндии. Из группы в плей-офф гарантированно проходят команды, которые займут первые два места. Также путевку в следующий раунд получат четыре лучшие команды из числа занявших третье место в группе.
Матыцин: министерство и РФС ставят перед сборной России задачу выйти в плей-офф Евро
Министр спорта РФ Олег Матыцин озвучил задачу, которая стоит перед сборной России на предстоящем чемпионате Европы-2020.
Фото: ТАСС
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