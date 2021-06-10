Соболев заявил, что статус Бельгии как фаворита поединка никто не оспаривает. Вместе с тем, по его словам, российская сборная не боится бельгийцев.
"Бельгия - фаворит, с этим никто не спорит. Они очень сильны, но в отдельно взятом матче может произойти что угодно. Могу сказать одно, что мы никого не боимся. Сделаем все возможное и невозможное, чтобы проявить себя с лучшей стороны", - сказал Соболев.
Отметим, что сборная России встретится с Бельгией 12 июня в рамках первого тура группового раунда Евро. В дальнейшем россияне будут противостоять Финляндии и Дании на групповой стадии турнира. Эти матчи пройдут 16 и 21 июня соответственно.
Источник: Российская газета
Соболев: Бельгия очень сильна, но в отдельно взятом матче может произойти что угодно
Форвард "Спартака" и сборной России Александр Соболев высказался о предстоящем матче с Бельгией на чемпионате Европы.
Фото: Global Look Press
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