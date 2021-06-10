Познер - о скандальной форме сборной Украины: надо было поднять на смех, а мы всерьез обсуждаем

Журналист и телерадиоведущий Владимир Познер высказался о скандальной форме сборной Украины.
Фото: "Getty Images"
"Послушайте, украинцы сделали эту форму именно для того, чтобы нас задеть, и мы повелись на это. Вместо того, чтобы просто проигнорировать или поднять на смех, мы всерьез обсуждаем это, возмущаемся. Это такой идиотизм. Они хотели нас задеть - и задели", - цитирует Познера Sport24.

Напомним, что ранее сборная Украины презентовала форму на Евро-2020. На экипировке содержатся слоганы "Слава Украине" и "Героям слава", а также изображена карта страны с Крымом в ее составе. Изначально УЕФА утвердил игровой комплект формы сборной Украины на Евро-2020, на котором изображены границы государства с республикой Крым, вышедшей из состава страны путем референдума в 2014 году. С того момента Крым является субъектом Российской Федерации. Форма сборной Украины вызвала недовольство у многих россиян. Позже организация обязала украинцев убрать слоган "Героям слава" с формы. В УЕФА посчитали, что его сочетание с другим указанным выше слоганом имеет политический характер. Карту страны с Крымом УЕФА не стал запрещать.

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Теги: Сборная Украины Евро-2020
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