Отметим, что перед матчами Евро игроки некоторых команд становятся на колено в поддержку BLM. При этом некоторые сборные отказались преклонять колено.
Роберто Карлос заявил, что указанная акция не несет в себе особого смысла.
"Я аплодирую тем, кто поддерживает BLM. Но считаю, что должно быть так: кто хочет — встает на колено, а кто не хочет — не встает. На мой взгляд, в этой акции по сути ничего такого нет. Все говорят о расизме, но мне вообще не нравится это слово. В футболе не важен цвет кожи или национальность", - сказал Роберто Карлос.
Источник: Sport24
Роберто Карлос: в акции в поддержку BLM по сути ничего такого нет. Все говорят о расизме, но мне не нравится это слово
Экс-защитник "Реала" и сборной Бразилии Роберто Карлос высказался о проведении акции в поддержку движения Black Lives Matter (BLM) на чемпионате Европы.
Фото: Getty Images
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