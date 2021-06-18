"Со здоровьем у меня все хорошо. Тогда был неприятный инцидент, но злого умысла не было. Знаю, что Кастань перенес операцию, я желаю ему только здоровья. Что касается момента, у меня была небольшая потеря памяти. В течение часа пришел в порядок", - приводит слова Кузяева Sport24.
Напомним, что в середине первого тайма матча сборных Бельгии и России Кастань и Кузяев в ходе единоборства столкнулись головами. Оба футболиста не смогли продолжить игру и были заменены.
У 25-летнего бельгийца был диагностирован двойной перелом стенки глазницы. Ему потребовалась операция, которая длилась шесть часов. Сообщалось, что в случае, если бы удар пришелся на 3 см выше, защитнику сборной Бельгии пришлось бы завершить профессиональную карьеру.
"У меня была небольшая потеря памяти". Кузяев - о столкновении с Кастанем
Полузащитник сборной России Далер Кузяев высказался о столкновении с защитником национальной команды Бельгии Тимоти Кастанем с матче первого тура группового этапа Евро-2020 (0:3).
Фото: Getty Images
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