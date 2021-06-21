Селюк: Украина обкакалась в матче с Австрией. Боюсь, как бы такое не произошло с Россией

Известный агент Дмитрий Селюк поделился эмоциями от поражения сборной Украины в матче заключительного тура группового этапа чемпионата Европы-2020 против национальной команды Австрии (0:1).

Фото: AFP