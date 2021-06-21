"Если украинцы достойно выглядели в первых двух играх, то сегодня, к сожалению, они допускали много ошибок. Мне кажется, что некоторые "звезды" очень рано почувствовали себя звездами. Украина, мягко говоря, сегодня обкакалась. Если раньше они набирали очки своей игрой, самоотверженностью, самоотдачей, то сегодня главная для них игра не задалась. То ли устали, то ли не распределили правильно силы.
Я боюсь, как бы такое не произошло со сборной России", - приводит слова Селюка Metaratings.ru.
Напомним, что сборная Украины с минимальным счетом уступила команде Австрии и с тремя очками по итогам группового этапа финишировала на третьей строчке турнирной таблицы квартета С на Евро-2020. Команда Андрея Шевченко сохраняет математические шансы на попадание в плей-офф. Для этого украинцам необходимо попасть в четверку лучших команд из занявших третье место в своих группах.
Сборная России в эти минуты играет против команды Дании. Идет первый тайм, счет пока не открыт.
Австрия обыграла Украину и вышла в плей-офф Евро-2020
Сборная Украины 4-я в рейтинге третьих команд на Евро-2020
Селюк: Украина обкакалась в матче с Австрией. Боюсь, как бы такое не произошло с Россией
Известный агент Дмитрий Селюк поделился эмоциями от поражения сборной Украины в матче заключительного тура группового этапа чемпионата Европы-2020 против национальной команды Австрии (0:1).
Фото: AFP
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!