Мор отметил, что сборная зашла в тупик под руководством нынешнего тренерского штаба. По его словам, Черчесова на посту наставника команды может сменить Курбан Бердыев.
"Я соглашусь, что есть уже определенный тупик. Не видно, какими еще красками наша сборная может заиграть. Мне кажется, то, как видел Черчесов игру, он выжал максимум. <...> Когда звучала фамилия Бердыева по отношению к "Спартаку", я был против, а для сборной, мне кажется, это идеальный вариант. Если не Черчесов, то Бердыев. Думаю, это самый лучший вариант", - сказал Мор.
Отметим, что сборная России заняла последнее место в турнирной таблице группы B на Евро-2020, набрав три очка.
Источник: Матч ТВ
Андрей Канчельскис: Газзаев, Бердыев, Семин — вот три тренера, которые могли бы возглавить сборную
Эдуард Мор: если не Черчесов, то Бердыев. Это самый лучший вариант для сборной
Экс-игрок "Спартака" Эдуард Мор высказался о возможном сменщике Станислава Черчесова на посту главного тренера сборной России.
Фото: РИА Новости
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!