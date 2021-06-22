Мостовой: Зобнин не затеряется в Литве или Латвии

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой поделился мнением об уровне игры хавбека национальной команды и "Спартака" Романа Зобнина.
Фото: Getty Images
Мостовой прокомментировал ошибку Зобнина в матче с Данией на Евро-2020 (1:4), приведшую к голу в ворота российской сборной. Также он высказался о возможном переезде Романа в один из европейских чемпионатов.

"Зобнин точно не затеряется в Литве или Латвии (смеется). Зобнин ошибся, но на его месте мог любой так же ошибиться. Да, Зобнин крепкий, хороший парень, с хорошими физическими данными. Но поверьте мне, в Европе таких ребят с такими же природными данными очень много.

Чтобы выделяться в Европе, нужно забивать, отдавать, решать исход игры. А просто бегать, отнимать мяч, выбивать, стараться, к 27 годам забить четыре гола в чемпионате России... О чем тут говорить? И это можно сказать не только в адрес Зобнина, но и в адрес многих наших футболистов", - заявил Мостовой.

Напомним, что, проиграв Дании, сборная России завершила выступления на Евро-2020. Россияне заняли последнее место в таблице группы B с тремя очками в активе.

Источник: Metaratings

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Теги: Зобнин Мостовой Сборная России Спартак Евро-2020
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