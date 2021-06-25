Кирьяков сообщил, что считает фаворитом встречи сборную Дании. По его словам, датчане играют более качественно. Также Кирьяков заявил, что победа над Россией в матче третьего тура групповой стадии Евро должна раскрепостить Данию.
"Датчане должны расправить плечи и выдохнуть после победы над Россией (4:1). У них чего только не было на этом турнире. Начиная с почти трагического случая, который, к счастью, закончился благополучно. На этом фоне было поражение от финнов, а затем хорошая игра с Бельгией. Ну а с Россией прорвало, и это должно раскрепостить Данию. Уэльс же играет стандартно. Мне кажется, датчане показывают более качественный футбол и будут фаворитами", - сказал Кирьяков.
Отметим, что матч Уэльс - Дания пройдет сегодня, 26 июня, и начнется в 19.00 по московскому времени.
Источник: Известия
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Кирьяков: победа над Россией должна раскрепостить датчан. Они являются фаворитами матча с Уэльсом
Бывший нападающий сборной России Сергей Кирьяков высказался о предстоящем матче команд Уэльса и Дании в 1/8 финала чемпионата Европы.
Фото: Reuters
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