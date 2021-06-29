Семин отметил, что сравнить сборные России и Украины можно будет, когда они встретятся на футбольном поле. Также он заявил, что победа над Швецией в матче 1/8 финала Евро-2020 станет серьезным достижением для национальной команды Украины.
"Мы сможем сделать это тогда, когда они сойдутся на футбольном поле. Пока можно говорить только о том, что Украина при стечении определенных обстоятельств с тремя очками вышла из группы на Евро-2020, а Россия с таким же количеством баллов — нет. С другой стороны, в спорте всегда всё определяют результат и итоговое место. У соседей результат есть. А победа над Швецией станет достаточно серьезным достижением", - сказал Семин.
Отметим, что матч Швеция - Украина пройдет сегодня, 29 июня. Встреча начнется в 22.00 мск.
Источник: RT
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Семин: мы сможем сравнить сборные России и Украины тогда, когда они сойдутся на футбольном поле
Экс-наставник "Локомотива" и киевского "Динамо" Юрий Семин высказался о сравнении сборных России и Украины.
Фото: "Чемпионат"
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