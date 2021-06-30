"Черчесов дал развернутую картину подготовки нашей команды к чемпионату Европы. Дал сравнительную характеристику функциональной готовности команды к чемпионату мира 2018 и к Евро. Было много красноречивых цифр относительно подготовки отдельно взятых футболистов, о той работе, которая проделала команда.
Свелось все к тому, что из всех тренеров сборной за последние годы только у Хиддинка что-то заладилось. Но при этом отмечалось, что в составе у Хиддинка было целое созвездие мастеров.
1 сентября уже игра с Хорватией в рамках отбора к ЧМ. То есть для нового тренерского штаба будет очень мало времени для ознакомления, поэтому оставить Черчесова на посту главного тренера сборной будет правильным решением. А дальше решение уже будут принимать большие руководители", — приводит слова Игнатьева Sport24.
Напомним, что на чемпионате Европы–2008 сборная России под руководством Гуса Хиддинка стала обладателем бронзовых медалей. На групповом этапе национальная команда начала свой путь с разгромного поражения от Испании, далее последовало две победы над Грецией и Швецией, что обеспечило россиянам выход в четвертьфинал, где они оказались сильнее сборной Нидерландов.
На чемпионате Европы–2020 национальная команда под руководством Станислава Черчесова не смогла выйти в плей-офф, заняв последнее место в группе. В ходе турнира россияне дважды потерпели поражение (0:3 от Бельгии и 1:4 от Дании) и одержали минимальную победу над Финляндией.
Черчесов — о выступлении сборной на Евро: ответственности с себя не снимаю
Путин — о выступлении сборной России: нужно подумать над тем, что сделано позитивного и что нужно изменить сейчас
Технический комитет РФС признал работу Черчесова на Евро-2020 неудовлетворительной
Член техкома РФС Игнатьев: оставить Черчесова на посту главного тренера – правильное решение
Член технического комитета РФС Борис Игнатьев выразил своё мнение относительно доклада главного тренера сборной России Станислава Черчесова, посвящённого выступлению национальной команды на Евро-2020.
Фото: "Матч ТВ"
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!