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Губерниев: несправедливо, что Карасева назначили на 1/4 финала Евро резервным судьей

Комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал назначение Сергея Карасева резервным арбитром на матч 1/4 финала Евро-2020 между Чехией и Данией.
Фото: "Getty Images"
"То, что Карасева назначили резервным арбитром на четвертьфинал Евро - несправедливо. Он лучший судья на этом турнире - если будут оценивать по профессиональным качествам, то, конечно, он на полуфинал или финал совершенно спокойно годится как основной. Может быть, его и специально резервным поставили - чтобы он себя проявил и чтобы потом назначить его на главный матч чемпионата. Будем надеяться на это", - приводит слова Губерниева Sport24.

Напомним, российский арбитр Сергей Карасев будет резервным арбитром на матче 1/4 финала чемпионата Европы-2020 Чехия - Дания. Главным арбитром этой встречи назначен нидерландский судья Бьорн Кейперс. Игра между Чехией и Данией пройдет в субботу, 3 июля, в Баку. Начало - в 19:00 мск.

Арбитр Сергей Карасев на чемпионате Европы-2020 отработал на трех матчах турнира. Он был главным судьей на играх группового этапа Италия - Швейцария (3:0) и Германия - Венгрия (2:2), также российская бригада арбитров во главе с Карасевым обслуживала матч 1/8 финала Евро-2020 между сборными Нидерландов и Чехии. Игра, прошедшая в Будапеште, закончилась победой чехов со счетом 2:0.

Карасев уже был резервным арбитром на Евро-2020 в матче группового этапа между Австрией и Северной Македонией (3:1). Тогда россиянин входил в бригаду шведского судьи Андреаса Экберга.

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Теги: Губерниев Карасев
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