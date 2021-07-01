Губерниев: несправедливо, что Карасева назначили на 1/4 финала Евро резервным судьей

Комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал назначение Сергея Карасева резервным арбитром на матч 1/4 финала Евро-2020 между Чехией и Данией.

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