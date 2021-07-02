"Это будет издевательство над несчастным русским народом. У нас сейчас и так непонятный человек руководит сборной. Он со своими козлиными прыжками на бровке до смеха людей доводит, никто не будет уважать такую команду, над нами все станут насмехаться.
Тедеско и так должен быть благодарен нашей стране. Он по факту обучался тренерскому ремеслу у нас. Тедеско пришел никем, без какого-либо опыта, "Спартак" дал ему возможность развиваться и чего-то достичь, но на этом хватит, спасибо", - цитирует Кавазашвили Sport24.
Сборная России на чемпионате Европы-2020 заняла последнее место в группе и не смогла выйти в плей-офф турнира. Подопечные Черчесова набрали в 3-х матчах 3 очка. Национальная команда России смогла обыграть только сборную Финляндии, победив ее со счетом 1:0. Подопечные Черчесова уступили с крупным счетом командам Бельгии (0:3) и Дании (1:4).
Станислав Черчесов возглавил сборную России летом 2016 года. Его контракт рассчитан до окончания чемпионата мира-2022, который состоится в Катаре. Технический комитет Российского футбольного союза признал работу Черчесова на чемпионате Европы-2020 неудовлетворительной. Но при этом специалисту было выражено доверие. Сам Черчесов выставил себе оценку "неудовлетворительно" по итогам Евро-2020. Судьбу главного тренера сборной России решит исполнительный комитет РФС.
В минувшем сезоне Российской Премьер-Лиги "Спартак" под руководством Доменико Тедеско завоевал серебряные медали и пробился в квалификационный раунд Лиги чемпионов. Немецкий специалист покинул московский клуб по окончании контракта в мае. Он не стал продлевать соглашение с красно-белыми по семейным обстоятельствам. Тедеско возглавлял "Спартак" с 2019 года. "Красно-белые" с немецким тренером в 54 матчах одержали 27 побед, 10 раз сыграли вничью и потерпели 17 поражений. Новым наставником "Спартака" стал португалец Руй Витория.
Кавазашвили - о Тедеско в сборной России: у нас сейчас и так непонятный человек руководит командой
Бывший вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили высказался о вероятности назначения бывшего главного тренера "Спартака" Доменико Тедеско в сборную России.
Фото: "Getty Images"
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