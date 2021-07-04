По мнению Гамулы, узнать, какая из двух сборных сильнее, можно будет только по результатам матча между ними.
"Если судить по такой логике, то Франция и Германия, которые вылетели в 1/8 финала, тоже слабее Украины. Но понятно, что это не так. Не вижу смысла сравнивать две сборные. Турнир турниру рознь. Вот когда Россия и Украина сыграют между собой, тогда и будем делать выводы", - сказал Гамула.
Напомним, что сборная России завершила выступления на чемпионате Европы, заняв последнее место в группе B. Сборная Украины накануне уступила Англии (0:4) в матче четвертьфинала Евро и вылетела с турнира.
Источник: RT
"Когда сыграют между собой, тогда и будем делать выводы". Гамула - о сравнениях сборных России и Украины
Бывший наставник "Ростова" Игорь Гамула отказался сравнивать сборные России и Украины по итогам выступления команд на Евро-2020.
Фото: "Ростов"
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