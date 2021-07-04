"Когда сыграют между собой, тогда и будем делать выводы". Гамула - о сравнениях сборных России и Украины

Бывший наставник "Ростова" Игорь Гамула отказался сравнивать сборные России и Украины по итогам выступления команд на Евро-2020.

Фото: "Ростов"