Ранее сообщалось, что бывший наставник сборной Германии Йоахим Лев может стать новым главным тренером сборной России.
"Кунц изучается руководством РФС. В списке приоритетности он значится выше того же Лева", - говорится в сообщении источника.
Напомним, в СМИ появилась информация, что главные тренеры команд Российской Премьер-лиги отказались возглавить национальную команду из-за скорого начала нового клубного сезона. Отмечалось, что переговоры велись с Сергеем Семаком ("Зенит"), Валерий Карпин ("Ростов") и Леонид Слуцкий ("Рубин"). В число иностранных специалистов также входит португальский тренер Андре Виллаш-Боаш, который в России работал с "Зенитом" и приводил петербургский клуб к чемпионскому титулу.
Сейчас сборную России возглавляет Станислав Черчесов.
Источник: Чемпионат
Источник: главный тренер немецкой молодежки может возглавить сборную России
Главный тренер молодежной сборной Германии Штефан Кунц является кандидатом на пост тренера сборной России.
Фото: "Getty Images"
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