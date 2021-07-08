— Сейчас речь идет об иностранном специалисте. Из свободных сейчас и близких нам по духу — это Доменико Тедеско. Он знаком с русским футболом, со многими русскими футболистами и может с листа внедрить свои идеи, а также эмоции, — цитирует Мацуева "Матч ТВ".
35-летний Тедеско тренировал "Спартак" с октября 2019 года по май 2021. В минувшем сезоне москвичи стали вторыми в чемпионате России, получив возможность сыграть в квалификации Лиги чемпионов.
57-летний Черчесов покинул пост наставника сборной России вчера, 8 июля. Он тренировал команду с 2016 года.
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Пианист Мацуев считает, что если сборную России возглавит иностранец, им должен стать Тедеско
Известный российский пианист Денис Мацуев считает, что лучшим иностранным специалистом на должность тренера сборной России является Доменико Тедеско.
Фото: архив Дениса Мацуева
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