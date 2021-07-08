Черчесов: меня не увольняли. Все задачи, которые были прописаны, были выполнены

— Меня не увольняли, это важный момент. Со стороны тренерского штаба были выполнены все задачи, которые прописаны в контракте, всё, о чем мы договаривались – всё было выполнено. Мы абсолютно нормально поговорили, пожали друг другу руки и договорились, что на комфортных для РФС условиях мы этот вопрос закрываем, — цитируют Черчесова РИА Новости.
57-летний Черчесов покинул пост главного тренера сборной России вчера, 8 июля. Он занимал эту должность с 2016 года. Под его руководством команда вышла в четвертьфинал чемпионата мира 2018.
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Бывший наставник сборной России Станислав Черчесов прокомментировал свой уход с должности.
Фото: Матч ТВ
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