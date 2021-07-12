«Это просто слухи, не более того. Готов ли Йоахим Лев возглавить сборную России? Даже не хочется комментировать слухи, к тому же, сегодня такой прекрасный вечер", - приводит слова Арслана Sport24.
Лев возглавлял сборную Германии на протяжении последних 15 лет. Под его руководством немецкая команда в 2010 году стала третьей на мировом первенстве в ЮАР, а чуть позже выиграла чемпионат мира-2014. В течение периода нахождения Лева во главе сборной Германии Бундестим трижды занимала призовые места на чемпионатах Европы.
Евро-2020 для немецкой команды закончилось на стадии четвертьфиналов после поражения от английских футболистов (0:2).
Сборная России не смогла преодолеть групповую стадию турнира, одержав победу над Финляндией (1:0) и дважды крупно уступив Бельгии (0:3) и Дании (1:4).
Агент Лева прокомментировал информацию о возможном назначении немца на пост главного тренера сборной России
Харун Арслан, агент покинувшего пост главного тренера сборной Германии Йоахима Лева, прокомментировал слухи об интересе к специалисту со стороны представителей сборной России.
Фото: Global Look Press
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