Матчи Скрыть

Сделать ставку

Футбольная национальная лига

МатчиТаблицаНовости2020/21
Енисей
2 - 2
КубаньЗавершен
Томь
1 - 0
БалтикаЗавершен
Акрон
1 - 0
ВолгарьЗавершен
Нефтехимик
0 - 0
СКА-ХабаровскЗавершен
Оренбург
4 - 0
Металлург ЛпЗавершен
КАМАЗ
1 - 0
ТекстильщикЗавершен
Факел
1 - 0
ВелесПерерыв
П1 1.3X 4.5П2 13
Ротор
0 - 1
Олимп-ДолгопрудныйПерерыв
П1 5X 3П2 1.91
Краснодар-2
1 - 1
АланияПерерыв
П1 5X 2.75П2 2
Торпедо
2 - 0
Спартак-2Перерыв
П1 1.02X 15П2 51

Суперкубок России

Новости
Зенит
1 - 0
ЛокомотивПерерыв
П1 1.22X 5.4П2 16.5

Кубок Париматч Премьер

Рубин
1 - 3
СочиЗавершен

Гильерме раскритиковал решение Черчесова заменить Шунина на Сафонова после поражения от Бельгии

Экс-голкипер сборной России Гильерме критически высказался о решении наставника национальной команды Станислава Черчесова поменять основного вратаря по ходу Чемпионата Европы-2020.
Фото: РПЛ
- Я не понимаю, честно. Он поставил Шунина, тот играл отборочный цикл. Не считаю, что в мачте против Бельгии была его какая-то грубая ошибка. Когда мяч летит, и борется защитник, это очень сложно для вратаря. Ты должен ждать, чтобы потом реагировать и ловить этот мяч. Повторюсь - я не видел грубой ошибки Шунина в том моменте. Если ты поставил его первым номером, то и иди с ним до конца, доверяй еще человеку. Уверен, что Сафонов будет долго играть в сборной, потому что его потенциал великолепен. Но сейчас могли бы чуть-чуть подождать: пусть бы Шунин отыграл три игры. Он тоже был в неплохой форме, провел хороший сезон, - цитирует Гильерме Sport24.

Матч стартового тура группового турнира Чемпионата Европы Бельгия - Россия закончился крупным поражением нашей команды со счетом 0:3. Первый гол был забит после ошибки центрального защитника Андрея Семенова, подарившего мяч в штрафной площади бельгийскому форварду Ромелу Лукаку, второй - после того, как как вратарь Антон Шунин отразил удар футболиста "красных дьяволов" на ногу сопернику. На следующий матч против сборной Финляндии (1:0) в качестве основного голкипера вместо Шунина вышел Матвей Сафонов, который сыграл также и в третьей встрече со сборной Дании, которая завершилась крупным поражением сборной России со счетом 1:4 и итоговым четвертым местом в группе.

Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»


Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!

   Опубликовал:
Теги: Сборная России Черчесов Шунин Сафонов Гильерме
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(2)

Последние новости

"Продолжать борьбу за первое-второе место". Гильерме рассказал о своей мотивации
"Динамо" крупно обыграло в контрольном матче венгерский "Будафоки" 1
Гильерме раскритиковал решение Черчесова заменить Шунина на Сафонова после поражения от Бельгии 3
Крупная победа над липецким "Металлургом" вывела "Оренбург" в лидеры ФНЛ, "КАМАЗ" переиграл "Текстильщик" 1
Гол Базелюка принес "Акрону" победу над "Волгарем", "Нефтехимик" и "СКА-Хабаровск" сыграли вничью
Дзюба, Ловрен и Мостовой остались в запасе "Зенита" на матч за Суперкубок против "Локомотива" 15
"Сочи" победил "Рубин" и догнал по очкам "Спартак" в таблице Кубка Париматч Премьер 4
Гильерме: в РПЛ сейчас почти нет иностранцев высокого уровня. Был бы молодым - уехал бы в Европу
Источник: "Фламенго" просит у "Краснодара" 60 миллионов евро за 24-летнего нападающего 2
Гильерме рассказал, что произошло между ним и Черчесовым в перерыве матча Сербия - Россия 3
Салихова: контракт Бердыева со "Спартаком" был подписан. Может, до сих пор в сейфе у Жиркова лежит 3
Гильерме: я сейчас не нужен в сборной. Сафонов - вратарь на 10-12 лет вперед 3
"Балтика" потерпела выездное поражение от "Томи" 1
Тренер "Зенита": Семак - победитель по духу. Сборная России будет ему интересна в будущем 10
Победитель Суперкубка России получит обновленный трофей (фото) 5
Источник: "Селтик" договорился с "Рубином" по Старфельту
"Рубин" и "Сочи" огласили стартовые составы на матч предсезонного турнира
Тренер "Зенита" - о лимите: должны играть сильнейшие, а не выходящие из-за гражданства 3
Варела: меня устраивает абсолютно все - амбиции "Динамо", уровень чемпионата, Москва
Вратарь "Байера" Лунев показал, как учит немецкий язык (видео)
"Милан" объявил о переходе Жиру 3
РПЛ показала мяч, которым сыграют в матче за Суперкубок России (фото)
"Ростов" уступил венгерскому "Гонведу" в товарищеском матче
Мигицко: "Зенит" в финале Лиги чемпионов в 2022 году? Почему бы и нет 14
"Динамо" выкупило контракт Гильермо Варелы у "Копенгагена" 5
Бердыев как главный тренер сборной России: плюсы и минусы возможного назначения 16
На матче за Суперкубок России ожидается около 15 тысяч зрителей 2
Салихова: Едвая предлагали "Спартаку" за 10 млн евро 3
Воспитанник ЦСКА Гордюшенко стал игроком "Томи"
"Зенит" сыграет против "Локомотива" в форме лазурного цвета 1
Все новости
-