- Я не понимаю, честно. Он поставил Шунина, тот играл отборочный цикл. Не считаю, что в мачте против Бельгии была его какая-то грубая ошибка. Когда мяч летит, и борется защитник, это очень сложно для вратаря. Ты должен ждать, чтобы потом реагировать и ловить этот мяч. Повторюсь - я не видел грубой ошибки Шунина в том моменте. Если ты поставил его первым номером, то и иди с ним до конца, доверяй еще человеку. Уверен, что Сафонов будет долго играть в сборной, потому что его потенциал великолепен. Но сейчас могли бы чуть-чуть подождать: пусть бы Шунин отыграл три игры. Он тоже был в неплохой форме, провел хороший сезон, - цитирует Гильерме Sport24.
Матч стартового тура группового турнира Чемпионата Европы Бельгия - Россия закончился крупным поражением нашей команды со счетом 0:3. Первый гол был забит после ошибки центрального защитника Андрея Семенова, подарившего мяч в штрафной площади бельгийскому форварду Ромелу Лукаку, второй - после того, как как вратарь Антон Шунин отразил удар футболиста "красных дьяволов" на ногу сопернику. На следующий матч против сборной Финляндии (1:0) в качестве основного голкипера вместо Шунина вышел Матвей Сафонов, который сыграл также и в третьей встрече со сборной Дании, которая завершилась крупным поражением сборной России со счетом 1:4 и итоговым четвертым местом в группе.
Гильерме раскритиковал решение Черчесова заменить Шунина на Сафонова после поражения от Бельгии
Экс-голкипер сборной России Гильерме критически высказался о решении наставника национальной команды Станислава Черчесова поменять основного вратаря по ходу Чемпионата Европы-2020.
Фото: РПЛ
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