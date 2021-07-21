По данным источника, на финале чемпионата Европы-2020 в Лондоне между итальянским специалистом и руководителями РФС состоялся разговор, в ходе которого Капелло заявил о готовности вновь возглавить российскую сборную. Отмечается, что от РФС окончательного ответа не прозвучало. Вариант с Капелло не рассматривается.
Агенты предлагают других иностранных специалистов, среди которых Юрген Клинсманн, Клаудио Раньери, а также Дик Адвокат, который уже работал со сборной России.
Фабио Капелло с 2012 по 2015 год был главным тренером сборной России. Под его руководством россияне провели 33 матча, одержали 17 побед, 11 раз сыграли вничью и потерпели 5 поражений. Последним местом работы Капелло был китайский клуб "Цзянсу Сунин", который 75-летний специалист покинул в марте 2018 года.
Источник: РБК Спорт
СМИ: Капелло вновь хотел возглавить сборную России
Бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло предлагал РФС свою кандидатуру на пост наставника национальной команды.
Фото: "Getty Images"
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