Накануне УЕФА опубликовал ролик предстоящего континентального первенства. Изображая страны разными цветами, организация отметила полуостров Крым частью Украины, хотя с 2014 года он входит в состав Российской Федерации.
"УЕФА – мерзкие карлики. И я думаю, что в сборную надо взять кого-то из крымских футболистов, а жителям Крыма стоит написать в УЕФА, что они живут в России. Надеюсь, что на чемпионате Европы будет достаточно наших болельщиков, особенно из Крыма, которые будут показывать, что Крым – это Россия. Нам нужно реагировать на такие географические ошибки и требовать, чтобы они были исправлены", - цитирует Милонова Metaratings.
Чемпионат Европы-2024 пройдет с 14 июня по 14 июля в Германии. Турнир примут 10 стадионов в 10 городах. Это уже будет 17-й розыгрыш континентального первенства.
В октябре сборная России проведет два матча отборочного турнира чемпионата мира-2022 в Катаре. 8 октября в Казани подопечные Карпина встретятся со Словакией (21:45 мск), через 3 дня, 11 октября, в Мариборе россияне сыграют против Словении (21:45 мск).
УЕФА обозначил Крым как часть Украины на презентации логотипа Евро-2024 (фото)
"УЕФА - мерзкие карлики". Милонов - об изображении Крыма частью Украины на презентации логотипа Евро-2024
Депутат Государственной Думы РФ Виталий Милонов прокомментировал презентацию логотипа чемпионата Европы-2024, на котором Крым является частью Украины.
Фото: архив Виталия Милонова