Борис Джонсон — о желании России провести чемпионат Европы: не верю, что кто-то всерьез рассмотрит это

Премьер-Министр Великобритании Борис Джонсон отреагировал на желание России провести в стране чемпионат Европы 2028 или 2032 года.

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— Могу сказать только одно: если кто-то захочет предоставить России право на проведение турнира в нынешних обстоятельствах – это будет чем-то за гранью сатиры. Я не верю, что кто-то всерьез рассмотрит предложение России, — цитирует Джонсона BBC Sport.Напомним, ранее стало известно, что Россия подаст заявку на проведение чемпионата Европы 2028 или 2032 годов. Эту информацию подтвердили в пресс-службе Российского футбольного союза (РФС).