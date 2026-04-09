"Шахтёр" сделал серьёзный шаг к полуфиналу Лиги конференций

"Шахтёр" уверенно обыграл "АЗ Алкмар" в первом матче 1/4 финала Лиги конференций - встреча в Кракове завершилась со счётом 3:0.

До середины второго тайма счёт оставался равным, но затем украинская команда реализовала свои моменты. На 73-й минуте Педриньо открыл счёт, после чего Алисон быстро увеличил преимущество и довёл его до крупного - он отличился на 81-й и 83-й минутах.



Голы: Педриньо, 73, Алиссон Сантана, 81, 83.



"Шахтёр": Ризнык, Матвиенко, Бондарь, Винисиус Тобиас, Педро Энрике, Очеретько, Педриньо (Назарина, 89), Исаке Северино (Бондаренко, 24), Невертон (Эгинальдо, 74), Алиссон Сантана (Конопля, 89), Кауан Элиаз (Траоре, 74).



"АЗ Алкмар": Зут, Пенетра, ван Дейл, Гус, де Вит, Майкума (Дейкстра, 46), Мейнанс, Смит, Садик (Даал, 55), Патати (Уфкир, 73), Пэрротт (Мердинк, 74).



Предупреждения: Пенетра, 48, Педро Энрике, 59, де Вит, 64.