Матчи Скрыть

Лига Европы УЕФА

МатчиНовости
Фрайбург
3 - 0
Сельта (Завершен)
Болонья
1 - 3
Астон Вилла (Завершен)
Порту
1 - 1
Ноттингем Форест (Завершен)

Лига конференций УЕФА

Райо Вальекано
3 - 0
АЕК Афины (Завершен)
Шахтер
3 - 0
АЗ Алкмар (Завершен)
Кристал Пэлас
3 - 0
Фиорентина (Завершен)
Майнц
2 - 0
Страсбург (Завершен)

"Порту" сыграл вничью с "Ноттингем Форест"

"Порту" и "Ноттингем Форест" не выявили победителя в первом матче 1/4 финала Лиги Европы - встреча завершилась со счётом 1:1.
Фото: УЕФА
Хозяева быстро вышли вперёд: уже на 11-й минуте отличился Виллиам Гомес. Однако преимущество продержалось недолго - через две минуты Мартим Фернандеш отправил мяч в собственные ворота, восстановив равенство.

До финального свистка счёт больше не изменился, и всё решится в ответной встрече, которая состоится 16 апреля.

Голы: Виллиам Гомес, 11 - Фернандеш, 13 (аг).

"Порту": Диогу Кота, Беднарек, Тиаго Силва, Фернандеш (Альберту Кошта, 19), Сануси, Росарио, Вейга (Фрохольдт, 59), Фофана (Варела, 74), Виллиам Гомес, Сайнс (Пепе Акино, 59), Моффи (Гюль, 59).

"Ноттингем Форест": Ортега, Мурилло (Миленкович, 46), Эбботт, Морато, Домингес, Йейтс, Гиббс-Уайт (Хатчинсон, 61), Макэйти (Сангаре, 74), Ндойе, Баква (Уильямс, 61), Вуд (Игор Жезус, 46).

Предупреждения: Вейга, 15.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится