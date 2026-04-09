"Порту" сыграл вничью с "Ноттингем Форест"

"Порту" и "Ноттингем Форест" не выявили победителя в первом матче 1/4 финала Лиги Европы - встреча завершилась со счётом 1:1.

Хозяева быстро вышли вперёд: уже на 11-й минуте отличился Виллиам Гомес. Однако преимущество продержалось недолго - через две минуты Мартим Фернандеш отправил мяч в собственные ворота, восстановив равенство.



До финального свистка счёт больше не изменился, и всё решится в ответной встрече, которая состоится 16 апреля.



Голы: Виллиам Гомес, 11 - Фернандеш, 13 (аг).



"Порту": Диогу Кота, Беднарек, Тиаго Силва, Фернандеш (Альберту Кошта, 19), Сануси, Росарио, Вейга (Фрохольдт, 59), Фофана (Варела, 74), Виллиам Гомес, Сайнс (Пепе Акино, 59), Моффи (Гюль, 59).



"Ноттингем Форест": Ортега, Мурилло (Миленкович, 46), Эбботт, Морато, Домингес, Йейтс, Гиббс-Уайт (Хатчинсон, 61), Макэйти (Сангаре, 74), Ндойе, Баква (Уильямс, 61), Вуд (Игор Жезус, 46).



Предупреждения: Вейга, 15.