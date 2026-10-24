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В Турции объяснили, почему Кисляк может стоить дороже Батракова

Турецкий журналист Бурак Эрен заявил, что ЦСКА способен выручить за полузащитника Матвея Кисляка более €30 млн, несмотря на то что переход Алексея Батракова в "Галатасарай" обошелся в €25 млн.
Фото: Дарья Исаева, "СЭ"
По мнению Эрена, разница в потенциальной стоимости российских футболистов связана прежде всего с финансовым положением их клубов. Журналист считает, что "Локомотив" нуждался в средствах, тогда как ЦСКА может позволить себе не спешить с продажей своего воспитанника.

"Не стоит говорить, что за Кисляка нельзя заплатить €30 млн, если Батраков обошёлся в €25 млн. У "Локомотива" были финансовые трудности, клубу требовались живые деньги. ЦСКА же обеспечен средствами и не торопится продавать игрока", — написал Эрен в соцсети X.

Журналист добавил, что армейцы еще летом рассчитывали получить за Кисляка €35 млн. По его информации, эта сумма остается актуальной.

Ранее сообщалось об интересе к 21-летнему полузащитнику со стороны ведущих турецких клубов. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в €25 млн.

Источник: соцсети Бурака Эрена

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