В Турции объяснили, почему Кисляк может стоить дороже Батракова

"Не стоит говорить, что за Кисляка нельзя заплатить €30 млн, если Батраков обошёлся в €25 млн. У "Локомотива" были финансовые трудности, клубу требовались живые деньги. ЦСКА же обеспечен средствами и не торопится продавать игрока", — написал Эрен в соцсети X.
Журналист добавил, что армейцы еще летом рассчитывали получить за Кисляка €35 млн. По его информации, эта сумма остается актуальной.
Ранее сообщалось об интересе к 21-летнему полузащитнику со стороны ведущих турецких клубов. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в €25 млн.
Источник: соцсети Бурака Эрена