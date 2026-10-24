В Турции объяснили, почему Кисляк может стоить дороже Батракова

Фото: Дарья Исаева, "СЭ"

"Не стоит говорить, что за Кисляка нельзя заплатить €30 млн, если Батраков обошёлся в €25 млн. У "Локомотива" были финансовые трудности, клубу требовались живые деньги. ЦСКА же обеспечен средствами и не торопится продавать игрока", — написал Эрен в соцсети X.