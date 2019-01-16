Александр Головин - в стартовом составе "Монако" на матч с "Ниццей"

Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
19:42
"Спартак" сыграл первый матч в этом году. У Кононова есть проблемы с обороной, но впереди всё круто (9)
"Спартак" сыграл первый матч в этом году. У Кононова есть проблемы с обороной, но впереди всё круто (9)
16:45
Вячеслав Колосков: у ФИФА и УЕФА могут возникнуть вопросы из-за единственного кандидата в президенты РФС (23)
Вячеслав Колосков: у ФИФА и УЕФА могут возникнуть вопросы из-за единственного кандидата в президенты РФС (23)
15:30
Михаил Вартапетов: Глушаков и Зе Луиш пропускают матч с ташкентским "Локомотивом" из-за мышечной усталости (6)
Михаил Вартапетов: Глушаков и Зе Луиш пропускают матч с ташкентским "Локомотивом" из-за мышечной усталости (6)
14:19
Избирком РФС зарегистрировал только одного кандидата на пост президента организации - Александра Дюкова (1)
Избирком РФС зарегистрировал только одного кандидата на пост президента организации - Александра Дюкова (1)
13:14
Борис Игнатьев: Юсупов — юный динамовец, в этом клубе прошла большая часть его карьеры, от добра добра не ищут (1)
Борис Игнатьев: Юсупов — юный динамовец, в этом клубе прошла большая часть его карьеры, от добра добра не ищут (1)
11:18
"Над людьми просто издеваются" - Рыжиков прокомментировал содержание Мамаева и Кокорина в СИЗО (13)
"Над людьми просто издеваются" - Рыжиков прокомментировал содержание Мамаева и Кокорина в СИЗО (13)
Вчера, 23:09
Глава Бундеслиги пообещал УЕФА юридические последствия за перенос матчей Лиги чемпионов на выходные
Глава Бундеслиги пообещал УЕФА юридические последствия за перенос матчей Лиги чемпионов на выходные
Александр Головин - в стартовом составе "Монако" на матч с "Ниццей"
Стали известны стартовые составы "Монако" и "Ниццы" на матч 17-го тура чемпионата Франции.
"Монако": Бенальо, Глик, Бадьяшиль, Жемерсон, Серрано, Хенрихс, Тилеманс, Головин, Аит Беннассер, Лопеш, Силла.
"Ницца": Вальтер Бенитес, Аталь, Бюрнер, Данте, Маланг Сарр, Жалле, Вальтер, Тамез, Сиприен, Сент-Максимен, Сакко.
"Монако": Бенальо, Глик, Бадьяшиль, Жемерсон, Серрано, Хенрихс, Тилеманс, Головин, Аит Беннассер, Лопеш, Силла.
"Ницца": Вальтер Бенитес, Аталь, Бюрнер, Данте, Маланг Сарр, Жалле, Вальтер, Тамез, Сиприен, Сент-Максимен, Сакко.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.