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Александр Головин - в стартовом составе "Монако" на матч с "Ниццей"

Стали известны стартовые составы "Монако" и "Ниццы" на матч 17-го тура чемпионата Франции.

"Монако": Бенальо, Глик, Бадьяшиль, Жемерсон, Серрано, Хенрихс, Тилеманс, Головин, Аит Беннассер, Лопеш, Силла.

"Ницца": Вальтер Бенитес, Аталь, Бюрнер, Данте, Маланг Сарр, Жалле, Вальтер, Тамез, Сиприен, Сент-Максимен, Сакко.
Теги: Головин Монако Ницца Лига 1
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#3  Corner  планета Земля (Сегодня, 20:44)
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Болеет за:
«Ростов»
Цитата: Сибирячок
Что б в очередной раз просрать.

ну они вроде уже три тура без поражений, для них это достижение по нонешним временам.. хотя сегодня без Фабрегаса будет не айс..


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В спокойствии сила (с)
Регистрация: 21.05.2016 [жалоба]
#2  Сибирячок   (Сегодня, 20:42)
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Corner
Анри совсем в футболе не сечет, не советуется со здешними спецами ))

Наоборот, посоветовался и поставил суперГоловина в состав. Что б в очередной раз просрать.
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
#1  Corner  планета Земля (Сегодня, 20:34)
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  •  (0)
online
Болеет за:
«Ростов»
Анри совсем в футболе не сечет, не советуется со здешними спецами ))


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В спокойствии сила (с)
Регистрация: 21.05.2016 [жалоба]
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