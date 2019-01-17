"Страсбур" в овертайме выбил "Гренобль" из Кубка Франции

"Страсбур" в дополнительное время обыграл "Гренобль" (1:0) в выездном матче 1/32 финала Кубка Франции.Победный мяч на 98-й минуте забил форвард Кевин Зохи.Зохи, 98.Камара, Кароль (Коне, 81), Митрович, Ндур (Тшамба, 106), Аанеба, Корнье (Льенар, 46), Гонсалвеш, Земземи, Фофана, Да Кошта, Зохи.Предупреждения: Фофана, 51. Гонсалвеш, 53. Аанеба, 105.