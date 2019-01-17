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"Страсбур" в овертайме выбил "Гренобль" из Кубка Франции

"Страсбур" в дополнительное время обыграл "Гренобль" (1:0) в выездном матче 1/32 финала Кубка Франции.

Победный мяч на 98-й минуте забил форвард Кевин Зохи.

Кубок Франции

1/32 финала

"Гренобль" - "Страсбур" - 0:1 (0:0)

Гол: Зохи, 98.

"Страсбур": Камара, Кароль (Коне, 81), Митрович, Ндур (Тшамба, 106), Аанеба, Корнье (Льенар, 46), Гонсалвеш, Земземи, Фофана, Да Кошта, Зохи.

Предупреждения: Фофана, 51. Гонсалвеш, 53. Аанеба, 105.
Сегодня, 13:52
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