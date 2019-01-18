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ПСЖ включился в борьбу за Паредеса

"Пари Сен-Жермен" включился в борьбу за полузащитника "Зенита" Леандро Паредеса, сообщил инсайдер Джанлука Ди Марцио.

По его информации, парижане сделали петербургскому клубу официальное предложение о приобретении аргентинского футболиста в размере 35 млн евро. При этом, по данным журналиста, "Челси", ранее считавшийся фаворитом в борьбе за хавбека, ещё не делал сине-бело-голубым конкретного предложения по Паредесу.

Отмечается также, что "Зенит" установил на игрока ценник в 45 млн евро и не намерен от него отступать.

Паредес перешёл в стан сине-бело-голубых летом 2017 года из "Ромы". Его контракт с клубом рассчитан до лета 2021 года.
Теги: ПСЖ Зенит Челси Паредес АПЛ Лига 1
Сегодня, 15:50
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#3  golden Axe   (Сегодня, 16:55)
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online
Болеет за:
«Спартак»
А как же Головин?
Регистрация: 1.02.2017 [жалоба]
#2  Visio  Санкт-Петербург (Сегодня, 16:26)
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Болеет за:
«Зенит»
Бред
Регистрация: 17.05.2015 [жалоба]
#1  Победоносный Зенит  Санкт-Петербург (Сегодня, 16:01)
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Болеет за:
«Зенит»
Да продайте уже куда-нибудь и купите кого-нибудь.


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Я видел как унижают спартак 0-5,0-7 и т.д.
Регистрация: 17.09.2017 [жалоба]
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