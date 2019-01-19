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9:0! "ПСЖ" с неприличным счетом победил "Генгам"

В матче 21-го тура французской Лиги 1 "ПСЖ" разгромил "Генгам".

Чемпионат Франции

21 тур

"ПСЖ" – "Генгам" 9:0

Голы: Неймар, 11, Мбаппе, 37, 45, Мария, 59, Кавани, 66, Неймар, 68, Кавани, 75, Мбаппе, 80, Мёнье, 83

"ПСЖ": Буффон, Керер, Бернат (Курзава, 67), Силва (Мёнье, 76), Маркиньос, Алвес, Верратти (Дракслер, 19), Мария, Кавани, Мбаппе, Неймар

"Генгам": Кайар, Икоко, Ребошу, Кербра, Эбоа, Фири, До (Блас, 56), Дидо, Нгбакото (Джилободжи, 73), Менди (Родлен, 57), Тюрам

Предупреждения: Курзава, 89
Теги: ПСЖ Генгам Лига 1
Сегодня, 20:56
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#1  ctdthysqjktym  Екатеринбург (Сегодня, 21:04)
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С неприличным счётом можно только проиграть.
Регистрация: 30.08.2008 [жалоба]
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