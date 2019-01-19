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Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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9:0! "ПСЖ" с неприличным счетом победил "Генгам"
В матче 21-го тура французской Лиги 1 "ПСЖ" разгромил "Генгам".
Чемпионат Франции
21 тур
"ПСЖ" – "Генгам" 9:0
Голы: Неймар, 11, Мбаппе, 37, 45, Мария, 59, Кавани, 66, Неймар, 68, Кавани, 75, Мбаппе, 80, Мёнье, 83
"ПСЖ": Буффон, Керер, Бернат (Курзава, 67), Силва (Мёнье, 76), Маркиньос, Алвес, Верратти (Дракслер, 19), Мария, Кавани, Мбаппе, Неймар
"Генгам": Кайар, Икоко, Ребошу, Кербра, Эбоа, Фири, До (Блас, 56), Дидо, Нгбакото (Джилободжи, 73), Менди (Родлен, 57), Тюрам
Предупреждения: Курзава, 89
Чемпионат Франции
21 тур
"ПСЖ" – "Генгам" 9:0
Голы: Неймар, 11, Мбаппе, 37, 45, Мария, 59, Кавани, 66, Неймар, 68, Кавани, 75, Мбаппе, 80, Мёнье, 83
"ПСЖ": Буффон, Керер, Бернат (Курзава, 67), Силва (Мёнье, 76), Маркиньос, Алвес, Верратти (Дракслер, 19), Мария, Кавани, Мбаппе, Неймар
"Генгам": Кайар, Икоко, Ребошу, Кербра, Эбоа, Фири, До (Блас, 56), Дидо, Нгбакото (Джилободжи, 73), Менди (Родлен, 57), Тюрам
Предупреждения: Курзава, 89
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