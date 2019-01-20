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Килиан Мбаппе и Эдинсон Кавани повторили установленный в 1979 году рекорд

Футболисты французского "ПСЖ" Килиан Мбаппе и Эдинсон Кавани повторили рекорд, который был установлен в 1979 году.

19 января "ПСЖ" в рамках 21-го тура чемпионата Франции разгромил "Генгам" со счетом 9:0. Мбаппе и Кавани оформили по хет-трику.

Это достижение позволило им повторить рекорд, который был установлен сорок лет назад. Последний раз два игрока одного клуба забивали по хет-трику в одном матче в августе 1979 года.

"Газета.ру"
Теги: Кавани Мбаппе Лига 1 ПСЖ
Сегодня, 09:24
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