СМИ: "Зенит" потребовал с "ПСЖ" 55 млн евро за Паредеса

Полузащитник сборной Аргентины и петербургского "Зенита" Леандро Паредес согласился на переход во французский "Пари Сен-Жермен" и уже обговорил с руководством условия контракта.Чтобы трансфер завершился, "столичные" должны выплатить сине-бело-голубым компенсацию за хавбека. По информации Le Parisien, российский клуб просит с зарубежного как минимум €35 млн, а как максимум — €55 млн.Примечательно, что еще месяц назад стоимость игрока оценивалась в €25 млн.Паредес выступает за "Зенит" с 2017 года. В нынешнем сезоне полузащитник принял участие в 15 матчах чемпионата России, в которых забил три мяча и отдал две передачи.