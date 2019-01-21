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Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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СМИ: "Зенит" потребовал с "ПСЖ" 55 млн евро за Паредеса
Полузащитник сборной Аргентины и петербургского "Зенита" Леандро Паредес согласился на переход во французский "Пари Сен-Жермен" и уже обговорил с руководством условия контракта.
Чтобы трансфер завершился, "столичные" должны выплатить сине-бело-голубым компенсацию за хавбека. По информации Le Parisien, российский клуб просит с зарубежного как минимум €35 млн, а как максимум — €55 млн.
Примечательно, что еще месяц назад стоимость игрока оценивалась в €25 млн.
Паредес выступает за "Зенит" с 2017 года. В нынешнем сезоне полузащитник принял участие в 15 матчах чемпионата России, в которых забил три мяча и отдал две передачи.
"Газета.ру"
Чтобы трансфер завершился, "столичные" должны выплатить сине-бело-голубым компенсацию за хавбека. По информации Le Parisien, российский клуб просит с зарубежного как минимум €35 млн, а как максимум — €55 млн.
Примечательно, что еще месяц назад стоимость игрока оценивалась в €25 млн.
Паредес выступает за "Зенит" с 2017 года. В нынешнем сезоне полузащитник принял участие в 15 матчах чемпионата России, в которых забил три мяча и отдал две передачи.
"Газета.ру"
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