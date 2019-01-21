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СМИ: "Зенит" потребовал с "ПСЖ" 55 млн евро за Паредеса

Полузащитник сборной Аргентины и петербургского "Зенита" Леандро Паредес согласился на переход во французский "Пари Сен-Жермен" и уже обговорил с руководством условия контракта.

Чтобы трансфер завершился, "столичные" должны выплатить сине-бело-голубым компенсацию за хавбека. По информации Le Parisien, российский клуб просит с зарубежного как минимум €35 млн, а как максимум — €55 млн.

Примечательно, что еще месяц назад стоимость игрока оценивалась в €25 млн.

Паредес выступает за "Зенит" с 2017 года. В нынешнем сезоне полузащитник принял участие в 15 матчах чемпионата России, в которых забил три мяча и отдал две передачи.

"Газета.ру"
Теги: Паредес Зенит ПСЖ Трансферы Лига 1
Сегодня, 18:08
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(6)
#14  Blessing  Спб (Сегодня, 19:24)
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Болеет за:
«Зенит»
Маловато конечно, но кто будет входить в положение Зенита, и платить больше. Футбольный бизнес жесток, и приходится подстраиваться, 55, значит, 55, как это прискорбно не звучит, как-нибудь протянем. Зениту не привыкать выходить из трудного финансового положения, показывая пример нашим клубам-денежным мешкам.



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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
#13  Хитрый Лис  Петроград (Сегодня, 19:20)
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: spiri
да продайте уже хоть кому-нибудь!!

а мы с голой жопой и Эрнани должны остаться?
пусть сначала купят кого-нить адекватного, а потом Лео продают
Регистрация: 19.03.2010 [жалоба]
#12  Пивовед  Кёнигсбергщина (Сегодня, 19:06)
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: AndNow60
"российский клуб просит с зарубежного как минимум €35 млн, а как максимум — €55 млн"

Хватит писать всякий бред, писаки .уевы! Где вы видели, чтоб на колбасе стоял ценник 300-1000 руб? laughing


вот и школота набежала

ТыцЪ-и-опт

вот и Зеня- для провинциальных мелкопоместных покупателей цена на Паредеса одна, а для шейхов- другая.


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Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015 [жалоба]
#11  spiri   (Сегодня, 19:05)
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Болеет за:
«Челси»
да продайте уже хоть кому-нибудь!! flushed


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Только победа на Темзе и Неве !!!
За Футбол!!
Регистрация: 2.03.2011 [жалоба]
#10  alx64   (Сегодня, 18:54)
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да зенит сраный жаба душит хотят гавно по дороже продать!!!!!!!!!у сраного зенита нет мозгов игроки только деградируют а им ахота как ЦСКА ЧЕСТНО ЗАРОБОТАТЬ!!!!!!!!!НО У ЦСКА ЭТО ПО ДЕЛУ ПОЛУЧЯЕТСЯ А У МРАЗЕВСКОГО ЗЕНИТА НЕХУЯ!!!!!!!!!А БАБЛО ОХОТА А ИМ ХУЙ И НЕ ПЕРЕПАЛО ВОТ И БЕСЯЦА КАК БЕШАНАЯ СОБАКА ЧТО ПРОДАТЬ ГАВНО НЕ МОГУТ!!!!!!!!!!!!
Регистрация: 2.09.2016 [жалоба]
#9  AndNow60  Карелия (Сегодня, 18:51)
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
"российский клуб просит с зарубежного как минимум €35 млн, а как максимум — €55 млн"

Хватит писать всякий бред, писаки .уевы! Где вы видели, чтоб на колбасе стоял ценник 300-1000 руб? laughing


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Честь и совесть - превыше всего!
Регистрация: 25.01.2014 [жалоба]
#8  RenarTickle  Москва (Сегодня, 18:51)
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
smile
Регистрация: 2.08.2013 [жалоба]
#7  Visio  Санкт-Петербург (Сегодня, 18:50)
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Кто больше
Регистрация: 17.05.2015 [жалоба]
#6  Lord_Vik  Москва (Сегодня, 18:49)
  • +2
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
Хитрый Лис,
Они уже половину отбили на футболках.
А как ты отобьешь на футболках с фамилией Paredes ?
Регистрация: 22.09.2007 [жалоба]
#5  khmel  Питер (Сегодня, 18:27)
  • +1
  •  (9)
online
Болеет за:
«Зенит»
На хрен сдался, забыли как Аршавина не отпустили и как он прятался на поле????
Регистрация: 12.08.2012 [жалоба]
#4  Хитрый Лис  Петроград (Сегодня, 18:27)
  • -5
  •  (11)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Stark
Смешно даже)

А 222 миллиона за народного артиста Бразилии не смешно?
Регистрация: 19.03.2010 [жалоба]
#3  ctdthysqjktym  Екатеринбург (Сегодня, 18:25)
  • -3
  •  (11)
online

При таких раскладах, "ПСЖ" пошлёт "Зенит" как минимум на три, и как максимум - на пять букв.
Регистрация: 30.08.2008 [жалоба]
#2  Stark   (Сегодня, 18:24)
  • 0
  •  (8)
Болеет за:
ЦСКА
Смешно даже)
Регистрация: 14.01.2019 [жалоба]
#1  Лечащий Врач  Москва (Сегодня, 18:10)
  • +2
  •  (12)
Болеет за:
«Спартак»
Короче,остаётся


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Добрый Доктор
Регистрация: 15.05.2017 [жалоба]
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