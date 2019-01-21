Леонарду Жардим: уверен, что вернусь в "Монако"

Бывший главный тренер "Монако" Леонарду Жардим уверен, что вернется в клуб.Португалец покинул монегасков в октябре 2018 года из-за неудовлетворительных результатов."Я точно уверен: однажды я вернусь в "Монако". Уверен в этом, может быть, не на 100%, а на 80%. И второе, в чем я уверен: я буду тренировать еще один французский клуб", - цитирует Жардима L’Equipe.