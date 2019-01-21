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Леонарду Жардим: уверен, что вернусь в "Монако"

Бывший главный тренер "Монако" Леонарду Жардим уверен, что вернется в клуб.

Португалец покинул монегасков в октябре 2018 года из-за неудовлетворительных результатов.

"Я точно уверен: однажды я вернусь в "Монако". Уверен в этом, может быть, не на 100%, а на 80%. И второе, в чем я уверен: я буду тренировать еще один французский клуб", - цитирует Жардима L’Equipe.
Теги: Жардим Монако Лига 1
Сегодня, 18:27
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#1  Marlboro131994  Москва (Сегодня, 18:32)
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Болеет за:
ЦСКА
Зря выперли заслуженного тренера.
Регистрация: 22.11.2009 [жалоба]
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