Матч Кубка Франции будет перенесен из-за пропавшего футболиста

Матч 1/16 Кубка Франции между "Нантом" и "Антантом" будет перенесена из-за пропавшего самолета, на котором находился бывший футболист "Нанта" Эмилиано Сала.По информации L'Equipe, матч, запланированный на 22 января, пройдет 27-го числа. Также будет перенесена встреча 22-го тура чемпионата Франции "Нант" — "Сент-Этьен".Полет Сала должен был продлиться всего 50 минут. Футболист вылетел из Нанта в 20:15 по местному времени, в 20:30 сигнал с воздушным судном был утерян. На поиск игрока были направлены два вертолета и несколько спасательных судов. Обстоятельства происшествия выясняются."Кардифф Сити" приобрел Сала у "Нанта" за рекордные € 20,5 млн. Аргентинец подписал с клубом контракт до лета 2022 года.