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Головин - в старте "Монако" на матч с "Метцем"

"Монако" объявил состав на матч 1/16 финала Кубка Франции против "Метца".

"Монако": Субашич - Балло-Туре, Сидибе, Глик, Жемерсон, Б. Бадиашиле - Хенрикс, Тилеманс, Головин - Лопес, Фалькао.
Теги: Монако Головин
Сегодня, 22:19
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(2)
#4  Angelsh   (Сегодня, 22:30)
  • -4
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online

Головин в старте - к поражению Монако.
Регистрация: 19.07.2016 [жалоба]
#3  СуперШтангист   (Сегодня, 22:30)
  • -3
  •  (9)
online
Болеет за:
«Терек»
Цитата: Egorysche
фабергас усадит головина говорили они... головин теперь лавку полировать будет говорили они...
Ну что? Съели дегенераты?:DD

Ослиную легенду всё равно заменят по ходу матча.

Меняют ли лучших футболистов в критически важных матчах?
Регистрация: 7.05.2017 [жалоба]
#2  teacher   (Сегодня, 22:24)
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  •  (6)
online
Болеет за:
«Зенит»
Надо Саня, уже что-то показать, и заткнуть скептиков! Удачи!!!
Регистрация: 10.01.2017 [жалоба]
#1  Egorysche   (Сегодня, 22:20)
  • -5
  •  (11)
online

фабергас усадит головина говорили они... головин теперь лавку полировать будет говорили они...
Ну что? Съели дегенераты?:DD
Регистрация: 26.03.2015 [жалоба]
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