Неймар: чемпионат Франции очень похож на Ла Лигу

Нападающий "Пари Сен-Жермен" Неймар, ранее выступавший в составе "Барселоны", отметил, что чемпионат Франции и Ла Лига похожи между собой."Адаптация в Лиге 1 прошла проще, чем я ожидал, потому что французский чемпионат очень похож на Ла Лигу. Однако у меня были некоторые проблемы с адаптацией к самому городу, что доставляло беспокойство руководству "ПСЖ". Но теперь в Париже я чувствую себя как дома", - цитирует Неймара Canal+.