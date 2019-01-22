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Неймар: чемпионат Франции очень похож на Ла Лигу

Нападающий "Пари Сен-Жермен" Неймар, ранее выступавший в составе "Барселоны", отметил, что чемпионат Франции и Ла Лига похожи между собой.

"Адаптация в Лиге 1 прошла проще, чем я ожидал, потому что французский чемпионат очень похож на Ла Лигу. Однако у меня были некоторые проблемы с адаптацией к самому городу, что доставляло беспокойство руководству "ПСЖ". Но теперь в Париже я чувствую себя как дома", - цитирует Неймара Canal+.

"Чемпионат.сом"
Теги: Неймар Лига 1 Ла Лига
Сегодня, 23:18
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