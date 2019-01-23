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"Монако" проиграл клубу 2-го дивизиона в Кубке Франции, Головин сыграл 64 минуты

"Монако" на своем поле проиграл в 1/16 финала Кубка Франции "Метцу", выступающему во 2-м дивизионе страны.

Кубок Франции

1/16 финала

"Монако" – "Метц"

Голы: Эн, 34, Фалькао, 40, Гакпа, 62, Ньяне, 74

"Монако": Субашич, Бадьяшиль, Хенрихс, Сидибе, Жемерсон (Фабрегас, 70), Глик, Головин (Силла, 64), Балло-Туре, Лопеш, Тилеманс, Фалькао

"Метц": Делекруа, Балью, Жанс, Сунзу, Джаллоу (Булайя, 78), Эн, Майга, Фофана, Гакпа (Коад, 75), Ангбан (Ривьерес, 84), Ньяне

Предупреждения: Коад, 88
Теги: Монако Метц Головин Лига 1
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#1  Shekel  страна 404 (СССР, Украина, Новороссия, ДНР, Малороссия, ДНР) (Сегодня, 01:10)
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Походу Анри скоро на выход


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Денег нет, но вы держитесь
Регистрация: 10.10.2013 [жалоба]
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