Джибриль Сидибе: игроков "Монако" беспокоит смена тренеров

Защитник "Монако" Джибриль Сидибе прокомментировал поражение от "Дижона" (0:2)."Это все очень сложно. Игроков беспокоит смена тренеров команды. Сейчас мы проигрываем, такова уж реальность. Но мы будем бороться очки и продолжать работать до тех пор, пока есть надежда", - цитирует Сидибе AFP.