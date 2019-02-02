Монако (Франция)

Лига 1 2018/19

# Команда И О
1 ПСЖ 19 53
...
15 Анже 21 23
16 Дижон 21 20
17 Кан 21 18
18 Амьен 21 18
19 Монако 22 15
20 Генгам 22 14
полная таблица
Предстоящие
Монако02.02.19Тулуза
Монпелье09.02.19Монако
Сыгранные
Дижон2 - 026.01.19Монако
Монако1 - 519.01.19Страсбург

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Джибриль Сидибе: игроков "Монако" беспокоит смена тренеров

Защитник "Монако" Джибриль Сидибе прокомментировал поражение от "Дижона" (0:2).

"Это все очень сложно. Игроков беспокоит смена тренеров команды. Сейчас мы проигрываем, такова уж реальность. Но мы будем бороться очки и продолжать работать до тех пор, пока есть надежда", - цитирует Сидибе AFP.
Теги: Монако Лига 1
Сегодня, 12:08
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