Дани Алвес хочет остаться в "ПСЖ"

Защитник "ПСЖ" Дани Алвес хочет намерен продолжить свою карьеру во французском клубе, сообщает L’?quipe.Действующий контракт Алвеса с "ПСЖ" рассчитан до 30 июня 2019 года. Клуб ещё не предложил 35-летнему бразильцу новое соглашение, однако игрок готов продлить сотрудничество.Напомним, Алвес выступает за "ПСЖ" с 2017 года.