Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
ПСЖ (Франция)
Лига 1 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|ПСЖ
|19
|53
|2
|Лилль
|22
|43
|3
|Лион
|21
|37
|4
|Сент-Этьен
|21
|36
|5
|Страсбург
|22
|35
|6
|Ницца
|22
|34
|...
|20
|Генгам
|22
|14
|Предстоящие
|ПСЖ
|23:00
|Ренн
|Лион
|03.02.19
|ПСЖ
|Сыгранные
|ПСЖ
|9 - 019.01.19
|Генгам
|Амьен
|0 - 312.01.19
|ПСЖ
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Дани Алвес хочет остаться в "ПСЖ"
Защитник "ПСЖ" Дани Алвес хочет намерен продолжить свою карьеру во французском клубе, сообщает L’?quipe.
Действующий контракт Алвеса с "ПСЖ" рассчитан до 30 июня 2019 года. Клуб ещё не предложил 35-летнему бразильцу новое соглашение, однако игрок готов продлить сотрудничество.
Напомним, Алвес выступает за "ПСЖ" с 2017 года.
Действующий контракт Алвеса с "ПСЖ" рассчитан до 30 июня 2019 года. Клуб ещё не предложил 35-летнему бразильцу новое соглашение, однако игрок готов продлить сотрудничество.
Напомним, Алвес выступает за "ПСЖ" с 2017 года.
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