ПСЖ (Франция)

Лига 1 2018/19

# Команда И О
1 ПСЖ 19 53
2 Лилль 22 43
3 Лион 21 37
4 Сент-Этьен 21 36
5 Страсбург 22 35
6 Ницца 22 34
...
20 Генгам 22 14
полная таблица
Предстоящие
ПСЖ23:00Ренн
Лион03.02.19ПСЖ
Сыгранные
ПСЖ9 - 019.01.19Генгам
Амьен0 - 312.01.19ПСЖ

Новости партнеров

Дани Алвес хочет остаться в "ПСЖ"

Защитник "ПСЖ" Дани Алвес хочет намерен продолжить свою карьеру во французском клубе, сообщает L’?quipe.

Действующий контракт Алвеса с "ПСЖ" рассчитан до 30 июня 2019 года. Клуб ещё не предложил 35-летнему бразильцу новое соглашение, однако игрок готов продлить сотрудничество.

Напомним, Алвес выступает за "ПСЖ" с 2017 года.
Теги: Алвес ПСЖ Лига 1
Сегодня, 14:02
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.