Лига 1 2018/19

# Команда И О
1 ПСЖ 19 53
2 Лилль 22 43
3 Лион 22 38
4 Сент-Этьен 21 36
...
16 Дижон 21 20
17 Амьен 22 19
18 Кан 22 18
20 Генгам 22 14
полная таблица

Лион (Франция)

Лион03.02.19ПСЖ
Амьен0 - 027.01.19Лион

Амьен (Франция)

Ренн02.02.19Амьен
Амьен0 - 027.01.19Лион

Новости партнеров

"Лион" на выезде обыграл "Амьен"

"Лион" на выезде с минимальным счетом обыграл "Амьен" в 22-м туре чемпионата Франции.

Чемпионат Франции

22 тур

"Амьен" – "Лион" 0:1

Гол: Денайер, 50

"Амьен": Гартнер, Крафт, Лефор, Гуано, Дибасси, Бодмер (Гнахор, 69), Монкондю (Конате, 69), Блен, Тимит, Отеро (Си, 90) Мендоса

"Лион": Лопеш, Дюбуа, Менди, Денайер, Марсело, Ауа (Тузар, 81), Альваро, Депай, Дембеле, Фекир, Корне (Террьер, 77)

Предупреждения: Дембеле, 73, Дюбуа, 77, Дибасси, 86
Теги: Лион Амьен Лига 1
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