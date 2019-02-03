Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Лига 1 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|ПСЖ
|19
|53
|2
|Лилль
|22
|43
|3
|Лион
|22
|38
|4
|Сент-Этьен
|21
|36
|...
|16
|Дижон
|21
|20
|17
|Амьен
|22
|19
|18
|Кан
|22
|18
|20
|Генгам
|22
|14
Лион (Франция)
|Лион
|03.02.19
|ПСЖ
|Амьен
|0 - 027.01.19
|Лион
Амьен (Франция)
|Ренн
|02.02.19
|Амьен
|Амьен
|0 - 027.01.19
|Лион
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Софьян Ханни: при Каррере был не лучший период в моей карьере, но я был сильным и пережил эту ситуацию
"Лион" на выезде обыграл "Амьен"
"Лион" на выезде с минимальным счетом обыграл "Амьен" в 22-м туре чемпионата Франции.
Чемпионат Франции
22 тур
"Амьен" – "Лион" 0:1
Гол: Денайер, 50
"Амьен": Гартнер, Крафт, Лефор, Гуано, Дибасси, Бодмер (Гнахор, 69), Монкондю (Конате, 69), Блен, Тимит, Отеро (Си, 90) Мендоса
"Лион": Лопеш, Дюбуа, Менди, Денайер, Марсело, Ауа (Тузар, 81), Альваро, Депай, Дембеле, Фекир, Корне (Террьер, 77)
Предупреждения: Дембеле, 73, Дюбуа, 77, Дибасси, 86
Чемпионат Франции
22 тур
"Амьен" – "Лион" 0:1
Гол: Денайер, 50
"Амьен": Гартнер, Крафт, Лефор, Гуано, Дибасси, Бодмер (Гнахор, 69), Монкондю (Конате, 69), Блен, Тимит, Отеро (Си, 90) Мендоса
"Лион": Лопеш, Дюбуа, Менди, Денайер, Марсело, Ауа (Тузар, 81), Альваро, Депай, Дембеле, Фекир, Корне (Террьер, 77)
Предупреждения: Дембеле, 73, Дюбуа, 77, Дибасси, 86
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