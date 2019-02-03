Бразильский нападающий "ПСЖ" Неймар получил перелом 5-й плюсневой кости. Об этом с."Подтверждаю, что у Неймара перелом 5-й плюсневой кости в том же месте, где и в прошлом году. Он пропустит минимум месяц", - сообщила в твиттере журналистка Esporte Interativo Изабела Пальяри.Напомним, что 26-летний бразилец получил повреждение 23 января в матче 1/16 финала Кубка Франции против "Страсбура" (2:0). Он пропустит первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов с "МЮ".