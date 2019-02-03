ПСЖ (Франция)

Лига 1 2018/19

# Команда И О
1 ПСЖ 20 56
2 Лилль 22 43
3 Лион 22 40
4 Сент-Этьен 21 36
5 Страсбург 22 35
6 Монпелье 21 35
...
20 Генгам 22 14
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ПСЖ9 - 019.01.19Генгам

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Неймар получил перелом 5-й плюсневой кости

Бразильский нападающий "ПСЖ" Неймар получил перелом 5-й плюсневой кости. Об этом с.

"Подтверждаю, что у Неймара перелом 5-й плюсневой кости в том же месте, где и в прошлом году. Он пропустит минимум месяц", - сообщила в твиттере журналистка Esporte Interativo Изабела Пальяри.

Напомним, что 26-летний бразилец получил повреждение 23 января в матче 1/16 финала Кубка Франции против "Страсбура" (2:0). Он пропустит первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов с "МЮ".
Теги: Неймар ПСЖ Лига 1
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