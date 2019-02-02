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Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Монако (Франция)
Лига 1 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|ПСЖ
|20
|56
|...
|15
|Нант
|21
|23
|16
|Дижон
|21
|20
|17
|Кан
|22
|18
|18
|Амьен
|22
|18
|19
|Монако
|22
|15
|20
|Генгам
|22
|14
|Предстоящие
|Монако
|02.02.19
|Тулуза
|Монпелье
|09.02.19
|Монако
|Сыгранные
|Дижон
|2 - 026.01.19
|Монако
|Монако
|1 - 519.01.19
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Видео первого гола Головина за "Монако"
Уже на 14-й минуте полуфинального матча кубка французской лиги новичок "Монако" Вильям Ванкёр оставил свою команду в меньшинстве, получив прямую красную карточку за опасный подкат. Но уже на 18-й минуте "Монако" вышел вперёд благодаря удару через себя Рони Лопеша, а ещё через пару минут Александр Головин точным и сильным ударом в ближнюю "девятку" увеличил преимущество.
Этот гол стал для российского полузащитника первым за "Монако" - он сумел отличиться только в 19-м матче за команду.
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Первый гол Головина за Монако. #EAGASM pic.twitter.com/gQloaesecQ— Jura S. (@juryschalken) January 29, 2019
Этот гол стал для российского полузащитника первым за "Монако" - он сумел отличиться только в 19-м матче за команду.
Подписывайтесь на группу Rusfootball.info "Вконтакте", чтобы не пропускать голов Головина и Черышева
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