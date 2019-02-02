Монако (Франция)

Лига 1 2018/19

# Команда И О
1 ПСЖ 20 56
...
15 Нант 21 23
16 Дижон 21 20
17 Кан 22 18
18 Амьен 22 18
19 Монако 22 15
20 Генгам 22 14
полная таблица
Предстоящие
Монако02.02.19Тулуза
Монпелье09.02.19Монако
Сыгранные
Дижон2 - 026.01.19Монако
Монако1 - 519.01.19Страсбург

Новости партнеров

Видео первого гола Головина за "Монако"

Уже на 14-й минуте полуфинального матча кубка французской лиги новичок "Монако" Вильям Ванкёр оставил свою команду в меньшинстве, получив прямую красную карточку за опасный подкат. Но уже на 18-й минуте "Монако" вышел вперёд благодаря удару через себя Рони Лопеша, а ещё через пару минут Александр Головин точным и сильным ударом в ближнюю "девятку" увеличил преимущество.



Этот гол стал для российского полузащитника первым за "Монако" - он сумел отличиться только в 19-м матче за команду.

Подписывайтесь на группу Rusfootball.info "Вконтакте", чтобы не пропускать голов Головина и Черышева
Теги: Головин Монако Видео
Сегодня, 00:21
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
12
(3)
#12  Riders1990  bunker (Сегодня, 01:35)
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Забил откуда вообще нереально)Молодец!


--------------------
Олдовый болельщик Спартака с 1998 года.
Регистрация: 14.12.2009 [жалоба]
#11  Пивовед  Кёнигсбергщина (Сегодня, 01:34)
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Хитрый Лис
чего же вы свиньи мерзкие. Только вы можете переживать за сраного севильско

до чего же вы, бакланы, тупорылые.
такие же тупорылые, как и лошади- по отзывам самих конезаводчиков, тупее, злобнее и подлее, чем лошадь, животного не найти.

допетрите уж как нибудь, пернато-копытные,- речь не идёт о Головине вообще- пусть Сашка пинает себе мячик-

глум посвящён вам, голубопульным, неприкрыто и бесстыдно прилюдно вылизывающим друг дружке срамные места, вам, жахающимся в дясна на глазах у детей, вам, вознёсшим Головина в ранг небожителей и гиперзвёзд.

жрите, секта свидетелей богоподобного Головина, грызите насмешки, не можете грызть- тогда сосите.

а Головин пусть спокойно -без ваших томных стонов и придыханий- пусть набирает себе форму.


--------------------
Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015 [жалоба]
#10  Хитрый Лис  Петроград (Сегодня, 01:26)
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Bolo Yeung
Тащер в кое веке разродился в говнокубке,все теперь неделю будут пляски у секты,но до Антохи ему еще далеко.Помню ослеги говорили,кому мол там Промес забивал,а тут сам грозный Генгам повержен sweat_smile

Цитата: Пивовед
...их понекумир наконец-то забил гол за Монако..

До чего же вы свиньи мерзкие. Только вы можете переживать за сраного севильского негра и при этом обхаивать русского игрока.
И ладно еще бы тот негр что-то показывал, так нет же, два гола за полгода в новом клубе...А вам бы лишь над "ослами" ржать. Дебилы бля...
Регистрация: 19.03.2010 [жалоба]
#9  Bolo Yeung   (Сегодня, 01:02)
  • -3
  •  (3)

Тащер в кое веке разродился в говнокубке,все теперь неделю будут пляски у секты,но до Антохи ему еще далеко.Помню ослеги говорили,кому мол там Промес забивал,а тут сам грозный Генгам повержен sweat_smile
Регистрация: 9.01.2019 [жалоба]
#8  Пивовед  Кёнигсбергщина (Сегодня, 00:58)
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: CSKA-180505
Гомноеды поперхнулись...

...их понекумир наконец-то забил гол за Монако..

молодец, Саша.


--------------------
Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015 [жалоба]
#7  Ахилл  Ульяновск (Сегодня, 00:43)
  • -4
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Да ладно! И года не прошло...


--------------------
achill. Нас мало, но мы-греки!
Регистрация: 27.04.2017 [жалоба]
#6  Schweinsteiger   (Сегодня, 00:37)
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
хороший гол

Цитата: Stilet
Не то что, там негромес какой-то в Севилье

Цитата: CSKA-180505
Гомноеды поперхнулись..


серьёзно, вы жалкие)


--------------------
Кепончег УЕФА
Регистрация: 5.11.2010 [жалоба]
#5  cerberspb  Санкт-Петербург (Сегодня, 00:32)
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
молодец, удачи Головину в дальнейшем, только вперед и без травм!!!
Регистрация: 10.07.2009 [жалоба]
#4  Яamon   (Сегодня, 00:28)
  • +5
  •  (7)
Болеет за:
«Локомотив»
красавчик. будет дальше работать - попрет
Регистрация: 9.12.2017 [жалоба]
#3  Пивовед  Кёнигсбергщина (Сегодня, 00:27)
  • -5
  •  (9)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Stilet
Вот это голешник. Не то что, там негромес какой-то в Севилье smile


да, Графин..
а помнится, как на старом форуме ты посвятил Вагнеру Лаву целых 126 тем на форуме.

а теперь бросил его, изменщик, нашёл себе помоложе..


--------------------
Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015 [жалоба]
#2  CSKA-180505  Североморск (Сегодня, 00:25)
  • 0
  •  (6)
Болеет за:
ЦСКА
Гомноеды поперхнулись... laughing
Регистрация: 24.10.2007 [жалоба]
#1  Stilet   (Сегодня, 00:22)
  • 0
  •  (6)
Болеет за:
ЦСКА
Вот это голешник. Не то что, там негромес какой-то в Севилье smile
Регистрация: 28.01.2019 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.