Первый день Паредеса в "ПСЖ" (видео)

Новичок "ПСЖ" полузащитник Леандро Паредес прибыл в расположение клуба.Футболист уже успел потренироваться с новой командой и сняться в фотосессии в клубной форме.24-летний Леандро Паредес выступал за "Зенит" с лета 2017 года. В текущем сезоне он провел 22 матча за сине-бело-голубых, забил 4 гола и отдал 5 результативных передач.