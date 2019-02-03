ПСЖ (Франция)

Лига 1 2018/19

# Команда И О
1 ПСЖ 20 56
2 Лилль 22 43
3 Лион 22 40
4 Сент-Этьен 21 36
5 Страсбург 22 35
6 Монпелье 21 35
...
20 Генгам 22 14
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Предстоящие
Лион03.02.19ПСЖ
ПСЖ09.02.19Бордо
Сыгранные
ПСЖ4 - 127.01.19Ренн
ПСЖ9 - 019.01.19Генгам

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Первый день Паредеса в "ПСЖ" (видео)

Новичок "ПСЖ" полузащитник Леандро Паредес прибыл в расположение клуба.

Футболист уже успел потренироваться с новой командой и сняться в фотосессии в клубной форме.



24-летний Леандро Паредес выступал за "Зенит" с лета 2017 года. В текущем сезоне он провел 22 матча за сине-бело-голубых, забил 4 гола и отдал 5 результативных передач.
Теги: Паредес ПСЖ
Сегодня, 09:28
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#1  Джонни  Краснодар сити (Сегодня, 09:34)
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Болеет за:
«Кубань»
Первый день Паредеса в "ПСЖ" (видео)


А второй и все последующие дни будут освещаться? Я, к примеру, очень хочу посмотреть за 97-м "днем Паредеса". Можно ведь и праздник устроить - День Паредеса, с плясками и похмельем.


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10 лет
Регистрация: 23.06.2008 [жалоба]
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