Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
ПСЖ (Франция)
Лига 1 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|ПСЖ
|20
|56
|2
|Лилль
|22
|43
|3
|Лион
|22
|40
|4
|Сент-Этьен
|21
|36
|5
|Страсбург
|22
|35
|6
|Монпелье
|21
|35
|...
|20
|Генгам
|22
|14
|Предстоящие
|Лион
|03.02.19
|ПСЖ
|ПСЖ
|09.02.19
|Бордо
|Сыгранные
|ПСЖ
|4 - 127.01.19
|Ренн
|ПСЖ
|9 - 019.01.19
|Генгам
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Первый день Паредеса в "ПСЖ" (видео)
Новичок "ПСЖ" полузащитник Леандро Паредес прибыл в расположение клуба.
Футболист уже успел потренироваться с новой командой и сняться в фотосессии в клубной форме.
24-летний Леандро Паредес выступал за "Зенит" с лета 2017 года. В текущем сезоне он провел 22 матча за сине-бело-голубых, забил 4 гола и отдал 5 результативных передач.
Футболист уже успел потренироваться с новой командой и сняться в фотосессии в клубной форме.
??????? #BienvenidoParedes— Paris Saint-Germain (@PSG_inside) January 29, 2019
La premi?re journ?e de @LParedss au Centre Ooredoo ?
?? #ICICESTPARIS pic.twitter.com/paQI6BmXP8
24-летний Леандро Паредес выступал за "Зенит" с лета 2017 года. В текущем сезоне он провел 22 матча за сине-бело-голубых, забил 4 гола и отдал 5 результативных передач.
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