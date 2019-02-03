ПСЖ (Франция)

Лига 1 2018/19

# Команда И О
1 ПСЖ 20 56
2 Лилль 22 43
3 Лион 22 40
4 Сент-Этьен 21 36
5 Страсбург 22 35
6 Монпелье 21 35
...
20 Генгам 22 14
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Предстоящие
Лион03.02.19ПСЖ
ПСЖ09.02.19Бордо
Сыгранные
ПСЖ4 - 127.01.19Ренн
ПСЖ9 - 019.01.19Генгам

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Анхель Ди Мария: Паредес может многое дать "ПСЖ"

Аргентинский полузащитник "ПСЖ" Анхель Ди Мария прокомментировал переход своего соотечественника Леандро Паредеса во французский клуб.

Паредес перешел в "ПСЖ" из "Зенит".

"Леандро, приветствую тебя в ПСЖ. Надеюсь, что добьешься здесь успеха. Ты еще молод и, безусловно, способен многое дать нашему клубу", - цитирует Ди Марию твиттер парижан.
Теги: Ди Мария ПСЖ Паредес Лига 1
Сегодня, 16:18
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