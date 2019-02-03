Анхель Ди Мария: Паредес может многое дать "ПСЖ"

Аргентинский полузащитник "ПСЖ" Анхель Ди Мария прокомментировал переход своего соотечественника Леандро Паредеса во французский клуб.Паредес перешел в "ПСЖ" из "Зенит"."Леандро, приветствую тебя в ПСЖ. Надеюсь, что добьешься здесь успеха. Ты еще молод и, безусловно, способен многое дать нашему клубу", - цитирует Ди Марию твиттер парижан.