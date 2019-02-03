Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
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Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
ПСЖ (Франция)
Лига 1 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|ПСЖ
|20
|56
|2
|Лилль
|22
|43
|3
|Лион
|22
|40
|4
|Сент-Этьен
|21
|36
|5
|Страсбург
|22
|35
|6
|Монпелье
|21
|35
|...
|20
|Генгам
|22
|14
|Предстоящие
|Лион
|03.02.19
|ПСЖ
|ПСЖ
|09.02.19
|Бордо
|Сыгранные
|ПСЖ
|4 - 127.01.19
|Ренн
|ПСЖ
|9 - 019.01.19
|Генгам
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Неймар посетил Барселону из-за травмы
Нападающий французского "ПСЖ" Неймар посетил Барселону.
По информации L'?quipe, это произошло в рамках общего курса лечения травмы правой ноги.
Бразильский форвард получил травму пятой плюсневой кости на прошлой неделе в матче 1/16 финала Кубка Франции против "Страсбура" (2:0).
Также сообщается, что после консультации со всемирно известными медицинскими экспертами было принято решение, что Неймар получит консервативное лечение. Ожидается, что он сможет выйти на поле не раньше, чем через десять недель.
В текущем сезоне Неймар забил 20 мячей и сделал десять голевых передач в 23 матчах в составе "ПСЖ".
"Газета.ру"
По информации L'?quipe, это произошло в рамках общего курса лечения травмы правой ноги.
Бразильский форвард получил травму пятой плюсневой кости на прошлой неделе в матче 1/16 финала Кубка Франции против "Страсбура" (2:0).
Также сообщается, что после консультации со всемирно известными медицинскими экспертами было принято решение, что Неймар получит консервативное лечение. Ожидается, что он сможет выйти на поле не раньше, чем через десять недель.
В текущем сезоне Неймар забил 20 мячей и сделал десять голевых передач в 23 матчах в составе "ПСЖ".
"Газета.ру"
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