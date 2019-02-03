Неймар посетил Барселону из-за травмы

Нападающий французского "ПСЖ" Неймар посетил Барселону.По информации L'?quipe, это произошло в рамках общего курса лечения травмы правой ноги.Бразильский форвард получил травму пятой плюсневой кости на прошлой неделе в матче 1/16 финала Кубка Франции против "Страсбура" (2:0).Также сообщается, что после консультации со всемирно известными медицинскими экспертами было принято решение, что Неймар получит консервативное лечение. Ожидается, что он сможет выйти на поле не раньше, чем через десять недель.В текущем сезоне Неймар забил 20 мячей и сделал десять голевых передач в 23 матчах в составе "ПСЖ".