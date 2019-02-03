ПСЖ (Франция)

Лига 1 2018/19

# Команда И О
1 ПСЖ 20 56
2 Лилль 22 43
3 Лион 22 40
4 Сент-Этьен 21 36
5 Страсбург 22 35
6 Монпелье 21 35
...
20 Генгам 22 14
полная таблица
Предстоящие
Лион03.02.19ПСЖ
ПСЖ09.02.19Бордо
Сыгранные
ПСЖ4 - 127.01.19Ренн
ПСЖ9 - 019.01.19Генгам

Новости партнеров

Неймар посетил Барселону из-за травмы

Нападающий французского "ПСЖ" Неймар посетил Барселону.

По информации L'?quipe, это произошло в рамках общего курса лечения травмы правой ноги.

Бразильский форвард получил травму пятой плюсневой кости на прошлой неделе в матче 1/16 финала Кубка Франции против "Страсбура" (2:0).

Также сообщается, что после консультации со всемирно известными медицинскими экспертами было принято решение, что Неймар получит консервативное лечение. Ожидается, что он сможет выйти на поле не раньше, чем через десять недель.

В текущем сезоне Неймар забил 20 мячей и сделал десять голевых передач в 23 матчах в составе "ПСЖ".

"Газета.ру"
Теги: Неймар ПСЖ Лига 1
Вчера, 23:47
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.