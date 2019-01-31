Арбитр матча "Нанта" остановил игру для аплодисментов в честь пропавшего Салы. Тренер команды расплакался (видео)

Главный арбитр матча 22-го тура чемпионата Франции "Нант" - "Сент-Этьен" на 9-й минуте остановил встречу, чтобы все присутствовавшие на стадионе могли выразить аплодисментами свою любовь нападающему Эмилиано Сала.Во время паузы главный тренер "Нанта" Вахид Халилходжич не смог сдержать эмоций и расплакался.Напомним, "Кардифф" за рекордные для себя деньги приобрел у "Нанта" Сала. 21 январяпо пути в столицу Уэльса легкомоторный самолет Piper Malibu, в котором находились лишь Сала и пилот, пропал с радаров авиадиспетчерских служб в районе Нормандских островов. Поиски воздушного судна не дали никаких результатов.